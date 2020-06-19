По губам текло: известная ведущая возбудила фривольным фото с язычком

Телеведущая и актриса Яна Кошкина любит провоцировать, будоражить, даже шокировать! Вот и снова она выставила на своей страничке в социальной сети "Инстаграм" кадр, который увидишь раз – не забудешь. По раскрытым губам со смазанной алой помадой, течет... кровь! Сексуально, остро, терпко! Да еще и сережки с надписью BAD ("Плохая")!
"Интересно, моя мечта сыграть какую-нибудь ведьмочку, осуществится? Но в идеале бы, конечно, Джокера. Как думаете, какая роль будет моей̆?" – обратилась Кошкина к поклонникам.
Фанаты, как оказалось, видят ее и в роли гоголевской Панночки, и Малефисентой (персонаж и главная антагонистка диснеевского мультфильма 1959 года "Спящая красавица", а также протагонистка одноименного художественного фильма 2014 года), Харли Квин (суперзлодейка, антигерой вселенной DC Comics) и даже Бабой Ягой. Но, по общему мнению, больше всего удалась бы Яне роль мамы – это самое важное в жизни женщины. Ведь она до сих пор не замужем и не завела потомства!
А пользователей мужского пола возбудил язычок Яны на этом фривольном фото – все восхищаются его длиной, все фантазируют, все грезят...
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