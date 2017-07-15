Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

Яна Кошкина родилась в Санкт-Петербурге. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Однако девушка нашла себя ан телевидении и в кино. Лучшими работами Кошкиной считаются роли в сериалах "Кухня", "Интерны", "Молодежка". Кошкина вместе с актером Павлом Прилучным ведет шоу "Короли фанеры". В сентябре 2017 года Кошкина приняла участие в так называемых слепых прослушиваниях в шестом сезоне шоу "Голос". Однако ни один из наставников к ней не повернулся.