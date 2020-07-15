Нашел замену Асмус? Харламов облапал грудастую красотку

Судя по всему, Гарик Харламов недолго тосковал после расставания с женой. По слухам, юморист нашел новую возлюбленную.

По имеющейся информации, резидент Comedy Club закрутил роман с коллегой – звездой шоу "Однажды в России на ТНТ". Имя девушки не называется, но известны некоторые ее физические особенности.

Так, Гарик Харламов при свидетелях "ухватил за выдающуюся грудь" участницу популярного шоу. Под данное описание подходит Яна Кошкина, сообщает РИА ФАН.

Но вряд ли комик намерен сейчас жениться. По слухам, он так соскучился по женскому вниманию, что "пошел в разнос" после разрыва с Кристиной Асмус. Например, на дне рождения Лейсан Утяшевой Гарик Харламов был замечен в сопровождении нескольких симпатичных блондинок.

Примечательно, что многие звезды шоу-бизнеса и простые россияне до сих пор не верят в то, что Гарик Харламов действительно разводится с супругой. Как писали "Дни.ру", телеведущая Алена Алимова считает, что пара объявила о разводе, чтобы избежать нового скандала. В фильме "Китобой" Кристина Асмус в очередной раз снялась обнаженной. Кроме того, она полагает, что актриса и юморист попросту пиарятся на своем расставании.

