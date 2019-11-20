Топ-10 сексуальных женщин России

Безусловной победительницей топа стала наша соотечественница, супермодель и актриса Ирина Шейк. Вторую строчку заняла актриса Любовь Новикова-Аксенова.
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Певица Ольга Серябкина оказалась третьей. Примечательно, что в прошлом году исполнительница также была на третьей строчке. Постоянство – ее конек.
На своей странице в "Инстаграме" Ольга рассказала, что ей нравится чувствовать себя сексуальной как на сцене, так и в жизни. По ее мнению, дело вовсе не в откровенной одежде или пошлости, сексуальность – внутри. Звезда поблагодарила всех за поддержку и добавила себе "плюс миллион к сексуальности".
На четвертом месте – модель Вики Одинцова. Пятую строчку среди самых сексуальных знаменитых россиянок заняла телеведущая Яна Кошкина.
Шестая позиция досталась певице Елене Темниковой. Ее коллега Вера Брежнева – на седьмой строчке.
Далее по списку среди самых сексуальных – исполнительница Настя Каменских и актриса Юлия Франц. На десятой позиции разместилась певица Екатерина Кищук.
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