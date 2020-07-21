Одинокая Кошкина готовится стать матерью: Предстоит узнать много нового

Яна Кошкина заговорила о материнстве. При этом неизвестно, есть ли у актрисы возлюбленный.

О личной жизни Яны Кошкиной поклонники знают немного. Недавно актрису шоу "Однажды в России" вспоминали во время обсуждения развода Кристины Асмус и Гарика Харламова. Якобы комик закрутил роман с брюнеткой. Яна уже опровергла слухи и отметила, что Гарик ей не подходит.

Несмотря на отсутствие избранника, Кошкина заговорила о появлении на свет ребенка. Последние несколько дней она проводит со пятилетним племянником, который своим присутствием заставляет Яну думать о материнстве.

В своем инстаграм-аккаунте актриса написала, что на днях на деткой площадке разговаривала с мамочками. Так, Кошкина выяснила – детские коляски бывают не только разного цвета.

"Как много нового мне еще предстоит узнать", – отметила Яна.

Напомним, весной таролог Марианна Абравитова заявила, что Яну Кошкину скоро ждет несколько ярких романов. Однако возлюбленные будут женатыми. В карьере актриса также будет успешна. Скоро она снимется в нескольких фильмах и телевизионных шоу. Об этом ранее писали "Дни.ру".