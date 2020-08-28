Пугачева заработала смехотворную сумму за год

Журналисты изучили финансовую отчетность знаменитостей-предпринимателей. Выяснилось, что у Аллы Пугачевой есть две компании, одна из которых приносит артистке убыток. Речь идет о турагентстве, совладельцем которого примадонна стала в 2013 году.
За семь лет фирма так и не вышла в плюс. Из-за этого супруга Максима Галкина лишилась в прошлом году 163 тысяч рублей.
Компания, которая занимается радиовещанием, пока приносит доход Алле Борисовне. Правда, небольшой: всего 234 тысячи рублей. Таким образом, за 2019 год бизнес пополнил копилку артистки на 71 тысячу.
Экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров, напротив, является успешным предпринимателем. Поп-король владеет двумя музыкальными лейблами. Один из них принадлежит ему полностью. В другой компании его доля – 90%. По подсчетам, Киркоров заработал на лейблах 146 миллионов рублей.
Напомним, накануне "Дни.ру" писали о коварности Аллы Борисовны. Оказалось, 30 лет назад примадонна преградила путь подающему надежды артисту ради успеха Филиппа Киркорова.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.