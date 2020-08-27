Пугачева уничтожила карьеру Наджиева: На эстраде один принц!

В начале 1990-х годов Игорь Наджиев подавал большие надежды. Многие не сомневались, что артист станет очень популярным, благодаря безграничному таланту. Певец уверенно шел к славе, но ему помешали. Во всяком случае, так уверен сам Наджиев. Он винит Аллу Пугачеву.

В 1994 году Игорь Наджиев стал лауреатом телевизионного фестиваля "Звездный дождь". Помимо приза за первое место, он получил награду за яркий сценический образ. Спустя несколько месяцев артиста пригласили принять участие в конкурсе популярной музыки "Ялта-Москва-транзит-94".

Тогда Наджиев считался фаворитом, ему пророчили победу. К певцу даже обращались за советом другие начинающие исполнители. А его выступления в первый и второй конкурсные дни вызывали восторг у зрителей.

В финале, согласно жеребьевке, Наджиев должен был выступать первым. Его пришли поддержать поклонники с цветами, но этих людей решили не пускать в зрительный зал. Игорь поставил условие организаторам: он отказался бы выступать, если бы этих людей оставили в коридоре. В итоге поклонников впустили.

В третий конкурсный день на конкурсе появились звездные молодожены Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Они заняли место в зрительном зале. Ведущие Лолита Милявская и Александр Цекало часто обращали внимание собравшихся на знаменитых супругов.

После того, как выступления участников конкурса закончились, наградили лучших. "Гран-при" никто не получил, а Наджиев оказался на 10 месте, согласно результатам электронного голосования членов жюри. Игорь был удивлен такому решению судей, ведь еще несколько месяцев назад эти же люди вручили ему победу на "Звездном дожде".

Спустя годы поэт Михаил Танич, который был одним из членов жюри конкурса "Ялта-Москва-транзит-94", признался Игорю, что судьи, по большому счету, ничего тогда не решали. Из рассказов других людей Наджиев узнал, что должен был победить, но на компьютере из единицы сделали "10".

Кроме того, кто-то передал Игорю слова Пугачевой, сказанные в гримерке в день финала "Ялта-Москва-транзит-94": "На эстраде один принц, я сказала. Другому не бывать". Разумеется, Алла Борисовна имела в виду Киркорова, пишет РИА ФАН.