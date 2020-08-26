Пугачева довела режиссера "Рождественских встреч" до психушки: Из-за нервов отнялась нога

После участия в мероприятии "выстрелили" музыканты группы "А'Студио" и Филипп Киркоров. Последний раз "Рождественские встречи" прошли в 2012 году, режиссировали шоу Мигель и Олег Бондарчук.
Первый, кстати, именно по совету Аллы Пугачевой отправился на "Фабрику звезд – 5". По словам артиста, в популярном музыкальном проекте нулевых Примадонна была просто идеальной, за ней хотелось следовать. Для Мигеля певица была примером, он чувствовал ее наставничество.
А вот во время работы над "Рождественскими встречами" Алла Пугачева открылась для него с новой стороны. Звезда шоу "Танцы" неохотно вспоминает тот период, отмечая, что это был настоящий ад. Больше всех досталось Олегу Бондарчуку – на нервной почве у него отнялась нога! Мигель отметил, что после проекта его коллеге потребовалась реабилитация. "Две недели полежал в психушечке", – говорит артист.
Многие звезды российской эстрады обвиняют Аллу Пугачеву в жестокости, по мнению некоторых, именно она загубила их карьеры. Например, об этом до последнего дня жизни говорила Валентина Легкоступова. Исполнительница хита "Ягода-Малина" была уверена, что Примадонна приказала не давать ей дорогу в шоу-бизнес.
Также в недавнем интервью Лика Стар заявила, что Алла Пугачева сделала так, чтобы ее карьера сошла на нет. Звезда мстила молоденькой певице за то, что та закрутила мимолетный роман с Владимиром Пресняковым, который в тот момент был женат на Кристине Орбакайте.
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