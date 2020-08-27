Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным

В Сети упорно муссируются слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Продюсер Андрей Разин объяснил, откуда возникли эти разговоры.

По мнению Андрея Разина, трещиной в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина стало резкое падение уровня доходов юмориста. В связи с пандемией коронавируса Максим Галкин потерял возможность гастролировать, давать концерты, выступать на корпоративах, то есть зарабатывать на прежнем, привычном для семьи и Примадонны уровне.

Лидер группы "Ласковый май" уверен, что содержание Пугачевой обходится Галкину в среднем примерно в десять миллионов рублей в месяц. Откуда он взял именно эту астрономическую сумму, продюсер не объяснил. Поэтому нет ничего удивительного, что Максим Галкин был вынужден начать рекламировать китайскую торговую площадку AliExpress.

Одному Богу известно, откуда Андрей Разин знает, что у Аллы Пугачевой много состоятельных поклонников, готовых жениться на ней. "Да я бы и сам принял Примадонну к себе!" – внезапно объявил продюсер. Он считает, что в шоу-бизнесе "целая очередь" из потенциальных женихов. Ведь жизнь с Примадонной, по мнению Разина, лучшая реклама.

Впрочем, лидер группы "Ласковый май" симпатизирует Максиму Галкину и не хотел бы, чтобы тот оформил развод с Аллой Пугачевой. "Мы сейчас все смотрим на Галкина и говорим: "Максик, удержись, удержись!" Он ведь хороший парень, и все равно лучше него Пугачева никого не найдет!" – убежден Андрей Разин.

Ранее журналисты поинтересовались у бывшего мужа Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова, что ему известно о вероятности развода Примадонны с Максимом Галкиным. Тот ответил, что комментировать события этой семьи как минимум неприлично. Киркоров заявил, что не имеет права высказываться о личной жизни Пугачевой и Галкина. "Я могу лишь со стороны наблюдать", – уклончиво сказал Филипп.