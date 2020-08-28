Резко изменившегося Галкина перестали узнавать

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками из своего сада. Юморист предстал в неожиданном образе.

Максим Галкин – активный пользователь "Инстаграм". Каждый день артист делится с подписчиками фотографиями и видео. Последние несколько месяцев супруг Аллы Пугачевой практически не покидает свой особняк в деревне Грязь, поэтому весь контент для соцсети юморист делает дома.

Накануне Максим решил вновь показать поклонникам свой сад. В ролике артист размышляет о влиянии погоды на деревья. Например, в этом году они стали больше и пышнее из-за частых дождей, отметил Галкин.

Пользователи Сети же обратили внимание на усы Максима, которых, казалось, не было еще вчера. Как пишет издание "7 дней", поклонники уже хотели писать артисту, что нужно избавиться от растительности под носом, но позже поняли – неузнаваемым Галкин стал из-за маски в "Инстаграм".

Когда супруг Пугачевой оказался в тени, усы исчезли: программа не распознала лицо. Галкин это заметил и решил пошутить: "Ой, ус отклеился!".

Напомним, этим летом общественность вновь заговорила о разводе Максима с примадонной российской эстрады. Слухи даже прокомментировал экс-супруг артистки Филипп Киркоров.