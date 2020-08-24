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Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Замок Галкина и Пугачевой оказался на грани разрушения

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Московский кузнец Денис Аксенов рассказал, как ему удалось спасти замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Как оказалось, семь лет назад дом звезд находился в плачевном состоянии.
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Мастер отметил, что они с рабочими приехали в усадьбу, чтобы сделать несколько декоративных элементов, которые бы замаскировали некоторые детали снаружи дома. Но в ходе осмотра начал осыпаться фасад, и в итоге кузнец предложил Максиму Галкину специальные крепежи в виде гаргулий.

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По словам Дениса Аксенова, его вдохновил образ величественного замка, поэтому он посчитал, что такие украшения будут актуальны. Супруг Аллы Пугачевой поначалу сомневался, говорил, что все-таки его дом не "Диснейленд", но в итоге решил попробовать.

Кузнец изготовил специально для звездной четы гаргулий, которые теперь красуются над входами в особняк. Максиму Галкину настолько понравилась работа, что он предложил мастеру сделать что-то еще в той же стилистике. Так, для загородной резиденции Пугачевой Аксенов создал рыцаря и змея.

Все эти годы артист и кузнец периодически сотрудничают. Например, полгода назад умелец подготовил для фасада замка еще одно украшение – декоративный вьюн.

Стоит отметить, что Максим Галкин очень трепетно относится к дому и саду. Артист самостоятельно ухаживает за растениями, а также прививает любовь к труду детям – Гарри и Лизе. Вместе с близнецами он часто убирается в особняке и во дворе.

Автор: 24 августа 2020, 16:32 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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