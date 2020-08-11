Соседи высказались о разводе Пугачевой и Галкина

Соседи певицы и шоумена сплетням не верят. Они считают, что Алла Пугачева не собирается разводиться с молодым мужем. Жители деревни Грязь отметили, что те проживают вместе. В особняке постоянно горит свет, к звездным супругам периодически приезжают друзья.
По мнению соседей, Максим – слишком лакомый кусочек для 71-летней артистки, чтобы от него уходить. Одна из жительниц деревни подчеркнула: если бы телеведущий и певица расстались, соседи бы знали. Как минимум было бы видно, что чета перевозит вещи.
"У них все спокойно: жизнь идет, как и прежде", – заявила женщина. Она добавила, что Пугачева не настолько глупа, чтобы отказываться от сытой жизни. Сейчас за ее благополучие отвечает Галкин.
Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 21 декабря 2011 года. Пара воспитывает близняшек Гарри и Лизу.
Примадонна и юморист познакомились летом 2001 года в Витебске на фестивале "Славянский базар". Представил их друг другу тогдашний муж певицы Филипп Киркоров. В 2005-м Алла Пугачева развелась с супругом и стала жить с новым избранником.
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