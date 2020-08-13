Киркоров высказался о разводе Галкина и Пугачевой: Я могу лишь наблюдать

Филипп Киркоров является давним другом Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Поэтому неудивительно, что журналисты попросили артиста прокомментировать слухи о разводе знаменитой пары.

Говорят, что в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко. Вероятно, супруги даже оформили развод. Но чтобы не предавать событие огласке, сделали это втайне от всех.

Экс-возлюбленный Примадонны российской эстрады Филипп Киркоров ничего не знает о расставании артистки и юмориста. В беседе с журналистами поп-король отметил, что комментировать события этой семьи как минимум неприлично. По мнению певца, он не имеет права высказываться о личной жизни Пугачевой и Галкина.

"Я могу лишь со стороны наблюдать", – сказал Киркоров.

Артист подчеркнул, что уже все сказал об этой семье и дал право комментировать развод его друзей более близким людям.

Напомним, Филипп признавался, что всегда окажется рядом с Аллой Борисовной или Максимом, если тем будет необходима помощь. Но дружить домами со звездной четой король эстрады не станет, потому что "это было бы странно".

Ранее об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина высказалась известный модельер Аника Керимова. Она не верит, что артисты могут развестись. По ее мнению, у этой семьи очень много недоброжелателей, поэтому рождаются такие слухи.