Киркоров высказался о разводе Галкина и Пугачевой: Я могу лишь наблюдать

Говорят, что в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко. Вероятно, супруги даже оформили развод. Но чтобы не предавать событие огласке, сделали это втайне от всех.
Экс-возлюбленный Примадонны российской эстрады Филипп Киркоров ничего не знает о расставании артистки и юмориста. В беседе с журналистами поп-король отметил, что комментировать события этой семьи как минимум неприлично. По мнению певца, он не имеет права высказываться о личной жизни Пугачевой и Галкина.
"Я могу лишь со стороны наблюдать", – сказал Киркоров.
Артист подчеркнул, что уже все сказал об этой семье и дал право комментировать развод его друзей более близким людям.
Напомним, Филипп признавался, что всегда окажется рядом с Аллой Борисовной или Максимом, если тем будет необходима помощь. Но дружить домами со звездной четой король эстрады не станет, потому что "это было бы странно".
Ранее об отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина высказалась известный модельер Аника Керимова. Она не верит, что артисты могут развестись. По ее мнению, у этой семьи очень много недоброжелателей, поэтому рождаются такие слухи.
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