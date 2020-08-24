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Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео

Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео

Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Судебные заседания по делу Михаила Ефремова все больше напоминают цирк. В понедельник, 24 августа, к зданию суда приехали знаменитые фрики: модель Олеся Малибу, герой интернета Кирилл Руки-Базуки Терешин и актер Никита Джигурда. Последний вновь поразил общественность своими умозаключениями.
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Одной из первых возле здания Пресненского суда появилась Олеся Малибу. Она уверена, что Михаил Ефремов должен понести соответствующее наказание за убийство человека. "Настоящий алкоголик! Его еще кто-то защищает! Я в шоке!" – эмоционально высказалась она.

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

На девушку тут же озлобились поклонники актера: они назвали Малибу провокатором. В этот момент Кирилл Терешин вдалеке скромно наблюдал за выступлением бывшей возлюбленной. К нему подошли лишь журналисты телеканала 360.

По мнению Терешина, Ефремов должен получить пожизненное заключение. Также Руки-Базуки назвал актера иудой. "Детей на инвалидное кресло... семье его... это самое... наказание четкое!" – бессвязно произнес фрик.

Его речь прервал Никита Джигурда. Толпа журналистов записала слова актера о монтаже видео, которое две недели назад представил Александр Добровинский в качестве доказательства виновности Михаила Ефремова в ДТП.

Джигурда уверен: кадры, на которых видно, как артист выходит из автомобиля с водительской стороны сразу после столкновения, изменены. Никита сослался на некое заключение, в котором написано, что у представленного Добровинским видео нет признаков достоверности.

Автор: 24 августа 2020, 14:32 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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