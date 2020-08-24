Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео

Одной из первых возле здания Пресненского суда появилась Олеся Малибу. Она уверена, что Михаил Ефремов должен понести соответствующее наказание за убийство человека. "Настоящий алкоголик! Его еще кто-то защищает! Я в шоке!" – эмоционально высказалась она.
На девушку тут же озлобились поклонники актера: они назвали Малибу провокатором. В этот момент Кирилл Терешин вдалеке скромно наблюдал за выступлением бывшей возлюбленной. К нему подошли лишь журналисты телеканала 360.
По мнению Терешина, Ефремов должен получить пожизненное заключение. Также Руки-Базуки назвал актера иудой. "Детей на инвалидное кресло... семье его... это самое... наказание четкое!" – бессвязно произнес фрик.
Его речь прервал Никита Джигурда. Толпа журналистов записала слова актера о монтаже видео, которое две недели назад представил Александр Добровинский в качестве доказательства виновности Михаила Ефремова в ДТП.
Джигурда уверен: кадры, на которых видно, как артист выходит из автомобиля с водительской стороны сразу после столкновения, изменены. Никита сослался на некое заключение, в котором написано, что у представленного Добровинским видео нет признаков достоверности.
Популярные темы форума
Не люблю жену
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой