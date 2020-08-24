Джигурда заявил о монтаже записанного после аварии с Ефремовым видео

Судебные заседания по делу Михаила Ефремова все больше напоминают цирк. В понедельник, 24 августа, к зданию суда приехали знаменитые фрики: модель Олеся Малибу, герой интернета Кирилл Руки-Базуки Терешин и актер Никита Джигурда. Последний вновь поразил общественность своими умозаключениями.

Одной из первых возле здания Пресненского суда появилась Олеся Малибу. Она уверена, что Михаил Ефремов должен понести соответствующее наказание за убийство человека. "Настоящий алкоголик! Его еще кто-то защищает! Я в шоке!" – эмоционально высказалась она.

На девушку тут же озлобились поклонники актера: они назвали Малибу провокатором. В этот момент Кирилл Терешин вдалеке скромно наблюдал за выступлением бывшей возлюбленной. К нему подошли лишь журналисты телеканала 360.

По мнению Терешина, Ефремов должен получить пожизненное заключение. Также Руки-Базуки назвал актера иудой. "Детей на инвалидное кресло... семье его... это самое... наказание четкое!" – бессвязно произнес фрик.

Его речь прервал Никита Джигурда. Толпа журналистов записала слова актера о монтаже видео, которое две недели назад представил Александр Добровинский в качестве доказательства виновности Михаила Ефремова в ДТП.

Джигурда уверен: кадры, на которых видно, как артист выходит из автомобиля с водительской стороны сразу после столкновения, изменены. Никита сослался на некое заключение, в котором написано, что у представленного Добровинским видео нет признаков достоверности.