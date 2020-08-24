"Свидетели меняли показания, как Дон Жуан женщин": гневная речь Ефремова в зале суда

Утром 24 августа в Пресненском суде Москвы состоялось новое слушание дела Михаила Ефремова. На заседании актер выступил с гневной речью.

Артист признался, что до сих пор не помнит события рокового вечера. Михаил Ефремов рассказал, что хотел узнать на суде правду, но вместо нее услышал много лжи. "Свидетели меняли свои показания, как Дон Жуан женщин", – отметил актер.

По словам Михаила Ефремова, на записи можно отчетливо увидеть, как очевидцы разворачивают машину Сергея Захарова против часовой стрелки. Однако судмедэксперт заявил обратное, передает сайт "Комсомольская правда".

Также актер призвал судью рассмотреть показания независимого специалиста Юрия Фиалко. Эксперт допустил, что автомобилем Ефремова могли управлять хакеры или спутник. "Не проверить электронику в машине как минимум странно", – продолжила звезда.

Михаил Ефремов добавил, что в последние дни получил много звонков и сообщений от адвокатов. Большинство из них оказались бесполезными. Артист рассказал, что выберет защитника в этот вторник, 25 августа.

Напомним, о смене адвоката Михаил Ефремов объявил в минувшую пятницу. Артист пояснил, что устал слышать насмешки оппонентов в адрес своего защитника Эльмана Пашаева. Он хочет работать с более сильным адвокатом.