Добровинский представит "сверхинтересную" информацию в суде по делу Ефремова

Представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский пообещал, что следующее слушание будет очень интересным. На нем будет представлена важная информация, которая, вероятно, поставит точку в деле Михаила Ефремова.



прочитано 399 раз