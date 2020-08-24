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Шоу-бизнес
Добровинский представит

Добровинский представит "сверхинтересную" информацию в суде по делу Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский пообещал, что следующее слушание будет очень интересным. На нем будет представлена важная информация, которая, вероятно, поставит точку в деле Михаила Ефремова.
прочитано 399 раз

Судебное заседание, намеченное на 24 августа, не состоялось в Пресненском суде, поскольку Михаил Ефремов так и не нашел замену адвокату Эльману Пашаеву. Однако в этот день прошло экстренное совещание, на котором Александр Добровинский получил "сверхнужную" и "сверхинтересную" информацию.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Адвокат не стал раскрывать подробности, но пообещал, что информация будет обнародована на следующем судебном заседании 31 августа. Исходя из слов Добровинского, для семьи Захарова новые данные весьма важны. "Все идет к обвинительному приговору", – цитирует юриста Пятый канал.

Напомним, на прошлой неделе Ефремов удивил общественность: он отказался от услуг Эльмана Пашаева. Актер заявил, что устал от насмешек в адрес юриста. Якобы его никто не воспринимает всерьез.

Некоторые известные в Москве адвокаты признались, что не готовы взяться за дело Ефремова на данной стадии, поскольку действия Пашаева изначально были неправильными. Михаилу Олеговичу нужно было признать вину и оказать помощь семье погибшего в ДТП, считают эксперты.

Автор: 24 августа 2020, 13:07 Источник: Пятый канал
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Устроили из суда клоунаду! Похоже, адвокаты больше пиарятся, чем защищают своиз подопечных! А Пашаев-вообще мерзкий низкоквалифициронный застой!
1

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