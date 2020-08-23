Пашаев: На руле разбитой в ДТП машины нет отпечатков Ефремова

Несмотря на то, что Михаил Ефремов отказался от услуг известного адвоката, экс-защитник продолжает отстаивать права народного артиста. Эльман Пашаев уверяет общественность, что существует масса улик, доказывающих невиновность актера.

Почти три месяца прошло с того момента, как Михаил Ефремов стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня советский актер выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В результате серьезного столкновения погиб водитель курьерского фургона, а Михаил Олегович чудом остался жив. Долгое время звезда театра находилась под домашним арестом и ждала судебного решения.

Напомним, что до сих пор это дело не доведено до конца. С каждым днем всплывают новые абсурдные подробности той роковой ночи.

Сначала экс-адвокат Михаила Ефремова отвергал тот факт, что актер принимал запрещенные вещества. Теперь Эльман Пашаев заявляет, что народный артист РФ даже не сидел за рулем автомобиля, участвовавшего в ДТП.

Более того, один из свидетелей утверждал, что видел, как из машины выходил неизвестный молодой человек, сидевший на водительском кресле.

Несмотря на все старания талантливого правозащитника, дело Ефремова пока не движется в сторону оправдательного приговора. Стоит отметить, что бывший адвокат актера предугадывал именно такой исход событий.

Сейчас Эльман Пашаев остался лишь консультантом артиста. Поэтому он не сможет присутствовать на очередном судебном заседании.

Подобное положение не мешает знаменитому правозащитнику давать громких интервью и высказываться по поводу этого резонансного дела.

Так, во время очередной беседы с журналистами Эльман Пашаев высказался, что на руле автомобиля, оставленного на месте ДТП, отпечатков Михаила Ефремова не было обнаружено.