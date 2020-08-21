Адвокаты не готовы защищать отказавшегося от Пашаева Ефремова

Михаил Ефремов принял решение отказаться от услуг Эльмана Пашева, который защищал его в суде. Теперь актер до 24 августа должен найти другого адвоката. Вероятно, артисту будет трудно это сделать, поскольку некоторые юристы не считают дело привлекательным для своей деятельности.

Адвокат Шота Горгадзе не удивляется, что Михаил Ефремов отказался от Эльмана Пашаева, ведь последний своими действиями и высказываниями вызывал лишь смех. Бывший защитник актера, как отметил эксперт, пытался оправдать обвиняемого "вмешательством инопланетных сил", а не апеллировал Уголовном кодексом.

Горгадзе взялся бы представлять лишь потерпевшую сторону, но у семьи погибшего Сергея Захарова, как он отметил, уже есть один сильный адвокат – Александр Добровинский.

Юрист Сталина Гуревич отказалась бы сотрудничать с Ефремовым, по крайней мере, на данном этапе судебного процесса. Она считает, что в этом деле поведение обвиняемого изначально должно быть другим. Михаил Олегович со своей стороны был обязан раскаяться, признать вину, а также оказать необходимую поддержку семье погибшего в ДТП.

В таком случае, по мнению Гуревич, суд даже назначил бы Ефремову наказание ниже низшего предела, которое предусмотрено статьей. Однако сейчас замена адвоката делу не поможет, считает она.

Еще один известный юрист Александр Железников посоветовал бы актеру признать вину, поскольку от этого будет зависеть решение суда. Других выгодных решений для Ефремова он не видит.