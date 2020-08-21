Всплыло забытое уголовное дело в отношении Ефремова

Согласно копии поставления Тверского районного суда от 31 июля 1998 года, Михаил Ефремов отвечал за умышленное причинение вреда здоровью человека. Также в документе отмечается, что последствия, которые перенес потерпевший, были кратковременными. Правда, все равно непонятно, что конкретно сделал Ефремов.
Любопытно, что дело было прекращено. Об этом попросил сам артист, пользуясь "актом об амнистии". В постановлении суда объясняется, что статья, по которой проходил Ефремов, не предусматривает тюремного заключения.
Напомним, что сейчас актер предстает перед судом за аварию, которая произошла по его вине 8 июня 2020 года в центре Москвы. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, поскольку погиб человек.
В тот вечер пьяный артист ехал на своем автомобиле. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера из Рязани Сергея Захарова. Мужчина умер от полученных травм на следующее утро.
Ефремов не признает вину по совету юриста Эльмана Пашаева, от услуг которого он отказался 21 августа. Теперь актер ищет адвоката посильнее, который сможет защитить его в суде.
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