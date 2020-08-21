Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Ефремов нанес удар своему адвокату: Найму посильнее

Ефремов нанес удар своему адвокату: Найму посильнее

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
В Пресненском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Во время слушания актер сделал неожиданное заявление.
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Михаил Ефремов сообщил судье, что решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Правозащитник останется с ним в качестве консультанта. "А я найму другого, посильнее", – подчеркнул актер.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Ефремов рассказал, что устал слышать постоянные смешки в зале. Адвокат потерпевших Александр Добровинский часто подтрунивал над Пашаевым и его помощниками.

Ранее на заседании выступил свидетель защиты Алексей Кобец. Его появление наделало много шума. Мужчина заявил, что Ефремов находился на пассажирском сидении, а машиной управлял другой человек.

В ходе допроса очевидец признался, что был немного пьян во время аварии. Также выяснилось, что у мужчины проблемы со зрением – он слеп на один глаз.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник артиста столкнулся на полной скорости с фургоном. Водитель второго транспортного средства погиб.

Примечательно, что знаменитость не признает свою вину. Михаил Ефремов рассказал, что в тот роковой вечер много выпил и поэтому ничего не помнит.

Актер раскритиковал СМИ, которые на следующий день после аварии повесили на него клеймо убийцы. "Бог вам всем судья!" – сказал он во время судебного слушания.

Автор: 21 августа 2020, 16:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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