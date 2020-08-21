Ефремов нанес удар своему адвокату: Найму посильнее

Михаил Ефремов сообщил судье, что решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Правозащитник останется с ним в качестве консультанта. "А я найму другого, посильнее", – подчеркнул актер.
Ефремов рассказал, что устал слышать постоянные смешки в зале. Адвокат потерпевших Александр Добровинский часто подтрунивал над Пашаевым и его помощниками.
Ранее на заседании выступил свидетель защиты Алексей Кобец. Его появление наделало много шума. Мужчина заявил, что Ефремов находился на пассажирском сидении, а машиной управлял другой человек.
В ходе допроса очевидец признался, что был немного пьян во время аварии. Также выяснилось, что у мужчины проблемы со зрением – он слеп на один глаз.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник артиста столкнулся на полной скорости с фургоном. Водитель второго транспортного средства погиб.
Примечательно, что знаменитость не признает свою вину. Михаил Ефремов рассказал, что в тот роковой вечер много выпил и поэтому ничего не помнит.
Актер раскритиковал СМИ, которые на следующий день после аварии повесили на него клеймо убийцы. "Бог вам всем судья!" – сказал он во время судебного слушания.
Популярные темы форума
Вонь
Как вы относитесь к танцам на шесте?
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
Легкоступова скончалась
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
эффектная внешность
Разборки в семье Алибасовых.