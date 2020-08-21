Втянутый в мерзкий скандал с ДТП Стебунов: Мне есть что сказать, но это не понравится защите Ефремова

Сторона защиты Михаила Ефремова представила суду так называемого тайного свидетеля, который утверждал, будто во время смертельной аварии актер не сидел на водительском кресле. Он описал мужчину, который поразительно похож на актера Ивана Стебунова. Тот заявил, что готов предстать перед судом.

Продолжение: "Человек сам себе не принадлежит": Пашаев сообщил о проблемах с головой у Ефремова

Прошло очередное судебное заседание по делу Михаила Ефремова. Адвокат актера Эльман Пашаев пригласил в суд свидетеля, который заявил, что в момент ДТП машиной актера управлял другой человек. Свидетелем по делу стал некий Алексей Кобец, он находился рядом с местом аварии. Ему удалось рассмотреть лицо водителя.

Мужчина довольно подробно описал его внешность. Самое сенсационное, что этот человек оказался поразительно похож на актера Ивана Стебунова, которого действительно видели возле автомобиля Михаила Ефремова в день ДТП. Однако впоследствии Стебунов предоставил алиби, согласно которому он просто приехал на место, чтобы разобраться, в чем дело.

Тем не менее, в Сети подозревают, что тут что-то нечисто. Наводит на некоторые сомнения и тот факт, что Кобец оказался на один глаз слеп, а на второй с сильной близорукостью. Журналисты связались с самим Иваном Стебуновым. "Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду – нет проблем", – заявил актер.

Иван Стебунов сообщил, что пока его никуда не вызывали. "Никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать", – жестко высказался Иван Стебунов.

Между тем стало известно, что якобы Михаил Ефремов отказался от всех своих адвокатов. Речь, в частности, идет об Эльмане Пашаеве. Оскандалившийся артист хочет другую защиту. Напомним, ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Позже водитель отечественного автомобиля умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.