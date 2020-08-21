Пашаев объяснил отказ Ефремова от его услуг

Как сказал Эльман Пашаев, Михаил Ефремов воспользовался законным правом. Юристу якобы мешали работать и представлять позицию, именно поэтому актер стал сомневаться в справедливости суда, пишет RT. Артиста также не устраивало, что к его защитникам относятся несерьезно.
Пашаев уверен, что невиновность Ефремова можно было доказать с помощью экспертизы подушки безопасности, которая располагалась с пассажирской стороны. Однако суд отказал адвокату в этом.
У Михаила Олеговича есть несколько дней на поиски нового защитника. Следующее судебное заседание состоится в понедельник, 24 августа. Пашаев уже сообщил, что не приедет на это слушание.
Вероятно, что Ефремов, отказавшись от услуг прежнего адвоката, сменит тактику. Напомним, что актер перестал признавать вину в смертельном ДТП по совету Пашаева. Адвокат настоял на этом, ведь артист по закону может не свидетельствовать против себя.
Михаилу Олеговичу за смерть водителя фургона Сергея Захарова грозит до 12 лет лишения свободы. Представляющий интересы потерпевшей стороны Александр Добровинский на прошлой неделе показал суду видео с места аварии, которое доказывает виновность артиста.
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