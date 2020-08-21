"Человек сам себе не принадлежит": Пашаев сообщил о проблемах с головой у Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев во время очередного слушания в Пресненском суде Москвы сообщил, что у Михаила Ефремова проблемы с головой. Защитник утверждает, что артист страдает от расстройства личности.

Пашаев сообщил судье, что проблемы с психикой у Михаила Ефремова развились на фоне соматических болезней и алкоголизма. "Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит", – сказал адвокат.

Отметим, что это высказывание противоречит другому заявлению Эльмана Пашаева, сделанному 30 июля. Тогда защитник говорил, что у Михаила Ефремова нет зависимости от спиртного. Адвокат подчеркивал, что артист "иногда выпивает", как и многие сегодня в России.

Интересно, что жена Михаила Ефремова Софья Кругликова сказала накануне в зале суда, что после 200 граммов алкоголя ее избранник "теряет мозг", а, выпив на 100 граммов больше, вообще лишается памяти. Также Кругликова сообщила, дескать, артист не садился пьяным за руль, подобной привычки у него не было.

Отметим, что сам Михаил Ефремов утверждает, что не помнит события вечера 8 июня, когда его автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в фургон. Просмотрев видеозаписи с места аварии, в которой погиб Сергей Захаров, артист сказал, что не узнает себя.

Как писали "Дни.ру", 21 августа Эльман Пашаев ходатайствовал об отводе судьи. Адвокат считает, что тот предвзято относится к Михаилу Ефремову.