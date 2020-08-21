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"Предвзятое отношение и заинтересованность": судью по делу Ефремова могут отстранить

Михаил Ефремов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Адвокат актера Михаила Ефремова подал заявление об отстранении судьи Елены Абрамовой. По словам Эльмана Пашаева, она заинтересована в том, чтобы звезда оказалась за решеткой.

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Адвокат рассказал, что занимается еще несколькими процессами, поэтому не всегда может присутствовать на слушаниях дела Ефремова. Просьбы Пашаева перенести заседания на другие даты судья упорно игнорирует.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Правозащитник отметил, что Абрамова снимает все его вопросы и разрешает говорить только прокурору. "Суд мне постоянно отказывает. Предвзятое отношение суда и заинтересованность", – приводит слова Пашаева издание "Известия".

Такого же мнения придерживается подсудимый. Ефремов сказал своему адвокату, что не боится попасть в тюрьму, но отметил, что происходящее напоминает заказ. "Зачем мы в суд ходим?" – задал риторический вопрос артист.

Ранее Михаилу Ефремову отказали в прогулках на свежем воздухе. На прошлой неделе актеру резко стало плохо – его госпитализировали из зала суда. Оказалось, что у него произошли ишемические атаки. Также стало известно, что актер страдает хронической болезнью легких.

Напомним, вечером 8 июня артист спровоцировал аварию в центре Москвы. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспортного средства получил тяжелые травмы и умер от болевого шока в больнице.

Автор: 21 августа 2020, 12:04 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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