"Предвзятое отношение и заинтересованность": судью по делу Ефремова могут отстранить

Адвокат рассказал, что занимается еще несколькими процессами, поэтому не всегда может присутствовать на слушаниях дела Ефремова. Просьбы Пашаева перенести заседания на другие даты судья упорно игнорирует.
Правозащитник отметил, что Абрамова снимает все его вопросы и разрешает говорить только прокурору. "Суд мне постоянно отказывает. Предвзятое отношение суда и заинтересованность", – приводит слова Пашаева издание "Известия".
Такого же мнения придерживается подсудимый. Ефремов сказал своему адвокату, что не боится попасть в тюрьму, но отметил, что происходящее напоминает заказ. "Зачем мы в суд ходим?" – задал риторический вопрос артист.
Ранее Михаилу Ефремову отказали в прогулках на свежем воздухе. На прошлой неделе актеру резко стало плохо – его госпитализировали из зала суда. Оказалось, что у него произошли ишемические атаки. Также стало известно, что актер страдает хронической болезнью легких.
Напомним, вечером 8 июня артист спровоцировал аварию в центре Москвы. Внедорожник Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второго транспортного средства получил тяжелые травмы и умер от болевого шока в больнице.
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