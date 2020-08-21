"Понятно-понятно": друг Ефремова пришел в шок от услышанного о себе после смертельного ДТП

В ходе расследования громкого дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова появились неожиданные подробности. По словам тайного свидетеля, артист в момент аварии находился на пассажирском сиденье.



Примечательно, что артиста Ивана Стебунова, близкого друга Михаила Ефремова, описали как водителя машины звезды театра и кино. Очевидец аварии уверяет, что за рулем сидел молодой человек с темными волосами до 40 лет. Он был одет в серую футболку и темный жилет.

Ивана Стебунова засняли на месте происшествия в роковой вечер. Актер не ожидал такого поворота событий в суде и пришел в шок. "Понятно-понятно. Я не знаю еще ничего", – заявил удивленный артист.

Отметим, что свидетель ДПТ в центре Москвы все же не стал утверждать, что видел именно Ивана Стебунова, однако адвокат Михаила Ефремова ранее заявил, что личность мужчины уже установлена, и это известный человек.

Напомним, Стебунов ранее опроверг, что находится в автомобиле актера. Он отметил, что когда они с женой услышали о ДТП, поехали на место аварии. Артист добавил, что просто решил помочь товарищу. Актер говорил, что знает об алкоголизме Михаила Ефремова, и у него в день трагедии было плохое предчувствие.

Как писали "Дни.ру", ДТП произошло 8 июня. Михаила Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Позже водитель отечественного автомобиля умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.