Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Алкоголик Ефремов отчитал называющий его убийцей народ: Верят телевизору

Алкоголик Ефремов отчитал называющий его убийцей народ: Верят телевизору

Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым превратился в шоу на потребу публики. При этом сам артист возмутился тому, как его воспринимает общественность.

Продолжение: Втянутый в мерзкий скандал с ДТП Стебунов: Мне есть что сказать, но это не понравится защите Ефремова
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С развитием технологий общественное мнение приобрело огромное влияние на происходящее в самых разных сферах. Достаточно разобрать примеры, когда громкие секс-скандалы стоили карьеры звездам первого эшелона. Люди клеймили знаменитостей, как говорится, без суда и следствия.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Теперь мы имеем возможность наблюдать диаметрально противоположную ситуацию. Актер Михаил Ефремов, который сел за руль пьяным и устроил под камерами ДТП с летальным исходом, стремится уйти от ответственности.

Более того, глас народа в этом случае маргинализируется усилиями сторонников подсудимого. Недавно Ефремов и вовсе заявил, что его называют убийцей почем зря.

Артист убежден, что его порицание основано не на сомнительной репутации, которую он зарабатывал долгие годы, а благодаря медийной пропаганде. "Наше общественное мнение такое – оно верит телевизору", – цитирует знаменитость Life.

С этической стороны человека нельзя называть преступником, пока его вина не будет доказана. Однако в случае с Ефремовым суд превратился в своего рода шоу со всеми вытекающими. И пока уверенность в том, что Михаил Ефремов получит за свой поступок справедливое наказание, угасает с каждым днем.

Автор: 21 августа 2020, 16:01 Источник: Life ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

валентина е.
Ответить
Я полностью согласна с Ефремовым.
1

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