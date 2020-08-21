Алкоголик Ефремов отчитал называющий его убийцей народ: Верят телевизору

С развитием технологий общественное мнение приобрело огромное влияние на происходящее в самых разных сферах. Достаточно разобрать примеры, когда громкие секс-скандалы стоили карьеры звездам первого эшелона. Люди клеймили знаменитостей, как говорится, без суда и следствия.
Теперь мы имеем возможность наблюдать диаметрально противоположную ситуацию. Актер Михаил Ефремов, который сел за руль пьяным и устроил под камерами ДТП с летальным исходом, стремится уйти от ответственности.
Более того, глас народа в этом случае маргинализируется усилиями сторонников подсудимого. Недавно Ефремов и вовсе заявил, что его называют убийцей почем зря.
Артист убежден, что его порицание основано не на сомнительной репутации, которую он зарабатывал долгие годы, а благодаря медийной пропаганде. "Наше общественное мнение такое – оно верит телевизору", – цитирует знаменитость Life.
С этической стороны человека нельзя называть преступником, пока его вина не будет доказана. Однако в случае с Ефремовым суд превратился в своего рода шоу со всеми вытекающими. И пока уверенность в том, что Михаил Ефремов получит за свой поступок справедливое наказание, угасает с каждым днем.
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