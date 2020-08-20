Ефремов скрывает личность телефонного собеседника от жены

Софья Кругликова встретилась с Михаилом Ефремовым на следующий день после жуткой аварии. Проверив телефон супруга, она увидела неопознанный телефонный номер в списке исходящих звонков. Жена пыталась узнать у актера, с кем он разговаривал, но личность собеседника он раскрывать не стал.
Тогда Кругликова решила самолично позвонить этому абоненту, но он оказался недоступен. Супруга артиста пыталась проверить контакт у знакомых и друзей, но тщетно. Также она искала помощи у следователей, чтобы установить личность владельца номера телефона. Однако Софья получила отказ.
По словам жены Ефремова, у актера постоянно случаются проблемы с памятью после употребления алкоголя в больших количествах. Поэтому он, вероятно, просто не помнит, с кем разговаривал до аварии. Собственно, из-за пробелов в памяти актер отказывается признавать вину в смертельном ДТП.
Напомним, в последний день карантина в Москве, 8 июня, Ефремов устроил жуткую аварию. Покинув излюбленное заведение, пьяный актер сел за руль автомобиля. С трудом преодолев несколько сотен метров, Михаил Олегович выехал на Садовое кольцо.
Актер пересек двойную сплошную линию и врезался в фургон курьера из Рязани Сергея Захарова. Водитель небольшой грузовой машины скончался от полученных травм спустя несколько часов. За эту аварию актера могут лишить свободы на 12 лет.
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