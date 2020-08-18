Родные погибшего Захарова требуют от Ефремова компенсацию в один рубль

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова удивили своим иском на символическую сумму. Защитники актера, очевидно, обескуражены.

Судебные заседания по делу Михаила Ефремова продолжаются. На последнем слушании выступил адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский. Он представил иск потерпевших (вдовы, брата и младшего сына), чем нокаутировал защитника артиста.

В тексте заявления отмечается, что смерть Захарова невозможно восполнить деньгами, они не вернут человека к жизни, поэтому "сумма иска должна исчисляться в размере одного символического рубля". Кроме того, сын погибшего в аварии во время слушания подтвердил, что Михаил Олегович до сих пор не принес извинения и не предложил помощь.

Стоит отметить, что ранее старший наследник Захарова подал иск на 6,5 миллионов рублей. Именно в такую сумму мужчина оценил причиненный ему моральный вред.

Напомним, на прошлой неделе Добровинский показал суду видеозапись, которая доказывает виновность Ефремова. На кадрах видно, как актер выходит из своего автомобиля с водительской стороны прямо после столкновения с фургоном Захарова.

Любопытно, что на следующий день после обнародования доказательства, Михаила Олеговича с инсультом госпитализировали в больницу. Многие считают, что актер и его адвокаты таким образом добиваются менее сурового приговора.