Озвучен реальный диагноз Михаила Ефремова

Невролог Александр Евдокимов раскрыл правду о болезни Михаила Ефремова. Медик заявил, что у актера не было инсульта.



Эксперт подтвердил, что судя по выписке из Боткинской больницы, где находился Михаил Ефремов, инсульта у актера действительно не было. По его словам, в народе называют микроинсультом транзиторные ишемические атаки. Однако эти сходные по симптомам заболевания отличаются последствиями.

Именно такое состояние, по мнению медика, и было у Михаила Ефремова. Оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, передает Пятый канал. Изменения в этом случае носят приходящий характер.

По словам Евдокимова, если у человека произошла транзиторная ишемическая атака, у него отмечаются те же состояния, как при инсульте. У пациента могут отказывать руки и ноги, нарушаться речь, страдать мимика. Однако через сутки все восстанавливается.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что врачи диагностировали у актера инсульт. Многие россияне предположили, что артист мог симулировать приступ, чтобы повлиять на решение суда по громкому делу.

Как писали "Дни.ру", роковое ДТП случилось вечером 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы

