"Срежиссировал адвокат": приступ Ефремова в зале суда назвали постановкой

Защитница потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, работающая в паре с Александром Добровинским, рассказала о ходе суда. Анна Бутырина подозревает актера в симуляции.



Адвокат напомнила, что в ролике, появившемся недавно в Сети, артист выходил из дома с виду здоровым, а перед зданием суда волок ногу. Ей показалось странным, что это случилось перед допросом потерпевших.

По словам Анны Бутыриной, Эльману Пашаеву задали вопрос, что с его подзащитным. Тот сразу ответил, что у Михаила Ефремова инсульт. "Исходя из этого, у нас сложилось мнение, что данное выступление было срежиссировано адвокатом и блестяще сыграно Ефремовым", – отметила юрист.

Бутырина считает, что тактика коллеги только усугубляет положение актера. При этом есть вероятность, что знаменитость получит условный срок, добавила она. Напомним, что статья, по которой привлекли Ефремова, предусматривает лишение свободы от пяти до 12 лет.

Очередное слушание состоится 19 августа. На нем Пашаев сможет предоставить материалы в защиту актера.

Неделю назад Ефремова в бессознательном состоянии увезли в реанимацию из зала суда с подозрением на инсульт. Как утверждает адвокат звезды, в больнице диагноз подтвердился. Однако через несколько дней артиста отпустили домой.



Как писали "Дни.ру", резонансное ДТП случилось вечером 8 июня в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. В крови Михаила Ефремова были найдены следы алкоголя и наркотиков.