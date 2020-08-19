"Руки и ноги были разбиты": очевидец рассказал о травмах Ефремова после ДТП

Днем 19 августа в Пресненском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова. В качестве свидетеля выступил сын Владимира Высоцкого.

8 августа на Смоленской площади в Москве случилась страшная авария. Внедорожник, за рулем которого находился Михаил Ефремов, на полной скорости столкнулся с фургоном. От сильного удара второй автомобиль перевернулся.

Водителя зажало в салоне. Прибывшие медики вызволили мужчину, после чего отвезли его в больницу. Вечером того же дня пострадавший скончался. Как уточнили судмедэксперты, причинами смерти стали множественные переломы и болевой шок.

По данным СМИ, Ефремов не получил никаких травм в ДТП. Эту информацию опроверг Никита Высоцкий. Сын знаменитого поэта одним из первых прибыл на место происшествия. По его словам, у звезды были "повреждения, потеки, руки и ноги были разбиты".

Также Никита Высоцкий вспомнил, что возле Михаила Ефремова было много людей. Очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны, веселились и мерзко шутили в адрес артиста, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, знаменитость обвиняют по статье "Нарушение правил ПДД, повлекшее гибель человека". Медицинская экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Артисту грозит до двенадцати лет лишения свободы.