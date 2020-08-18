Пугачева растрогала кадрами с сыном: Ради этого стоит жить

Поклонникам нравится наблюдать за маленькими наследниками Аллы Пугачевой и Максима Галкина, поэтому артисты часто делятся кадрами с ними. На этот раз видеоролик получился немного меланхоличным.

Из-за пандемии коронавируса Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри много времени проводят в подмосковном особняке, не планируя съездить даже на российский курорт, как это делают многие знаменитости этим летом. Вероятно, семейство и без того хорошо проводит время.

Лиза и Гарри беззаботно резвятся, пока родители неподалеку созерцают происходящее. На недавно опубликованном Галкиным видео запечатлен его сын, который бегает по полю и играет с пенопластовым самолетом. "Привет, маманя!", – в какой то момент сказал Гарри. "Привет, сынуля!", – ответила Пугачева, которая, скорее всего, и снимала происходящее на телефон.

Большая часть видео сопровождается песней Елены Камбуровой "Мечта" из кинофильма "Раба любви".

Ролик произвел большое впечатление на подписчиков. Они оценили выбор музыкального сопровождения. "Как же вы всегда к месту подбираете красивую мелодию", "Так трогательно", "Великолепное видео", "Мило и душевно", "Ради этого стоит жить", – написали поклонники.

Напомним, этим летом появились слухи о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Однако большинство не верит в это. Насчет разрыва самой знаменитой пары России высказался Филипп Киркоров, который готов прийти на помощь старым друзьям.