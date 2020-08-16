"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу

Дочь Кристины Арбакайте Клавдия Земцова дебютировала в мире музыки. Восьмилетняя девочка записала трек "Ser Amigos" ("Быть друзьями", – Прим. ред.). Молодая артистка начала певческую карьеру с исполнения песни на испанском языке. Псевдоним внучка Аллы Пугачевой тоже выбрала иностранный – "Claudia".
Примадонна российской эстрады уверена, что ее внучка станет известной певицей. Звездная бабушка пророчит ребенку большое будущее, она всерьез занялась продвижением Клавдии по карьерной лестнице.
Первой из знаменитостей трек девочки осветила дочка Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Она разместила в инстаграм-канале новость о том, что дочка записала песню, которую можно услышать и скачать на всех музыкальных платформах.
Комментарии не заставили себя ждать. Филипп Киркоров, Алла Духова, Владислав Лисовец и другие звезды восхитились новоявленным талантом и выразили свое одобрение. "Династия продолжается! В добрый путь, к новым горизонтам!", "Господи, как же сильно похожа на бабушку в молодости. Вот, что значит гены.", "Девочка, которая поёт", – отметили пользователи Сети.
Напомним, что дети примадонны занимаются с личным тренером. Максим Галкин нанял для Гарри и Лизы человека, который заботится об их физической форме. Муж Аллы Пугачевой снимает спортивные занятия детей на видео, он делится кадрами с фанатами в микроблоге.
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