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Галкин заговорил о смерти Пугачевой:

Галкин заговорил о смерти Пугачевой: "Чувствую двойную ответственность за детей"

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В одном из интервью Максим Галкин откровенно рассказал об отношениях с Аллой Борисовной. Народный артист признался, что переживает за будущее своих наследников. Всему виной возраст его звездной жены.
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Дело в том, что ведущая Ирина Шихман в беседе с Максимом Галкиным решила выяснить, как юморист относится к смерти своей супруги. Нестандартный вопрос заставил народного артиста задуматься о воспитании наследников.

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По словам Галкина, он чувствует ответственность за всех членов своей семьи. Супруг Аллы Пугачевой добавил, что они даже обсуждали печальный исход событий. Примадонна посчитала нужным обозначить юмористу, что постарается научить детей всему самому хорошему.

"Я чувствую даже двойную ответственность из-за нашей разницы в возрасте. Конечно, мы обговариваем этот вариант развития событий. Но это не мешает Алле быть невероятной матерью", – заявил Максим Галкин.

Более того, юморист заверил, что считает свою семью главной ценностью. Народный артист полностью вкладывается в образование детей и продолжает улучшать замок для наследников.

Многие поклонники теперь восхищаются не только творческой деятельностью Галкина, но и смешными роликами с участием звездных детей.

Юморист часто делится в личном блоге "Инстаграм" семейными фотографиями и забавными моментами из жизни. Пользователи социальной сети отмечают, что наследники настоящие артисты.

Лиза и Гарри постоянно выдумывают что-то новое: ребята снимали и собственное ток-шоу, отыгрывали сценки из известных пьес и даже устраивали полноценные концерты для всей семьи.

Автор: 15 августа 2020, 10:48 Источник: Youtube-канал "А поговорить?" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

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