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13 августа
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Приехавшая погостить Пугачева порадовала Высоцкую презентом ручной работы

Приехавшая погостить Пугачева порадовала Высоцкую презентом ручной работы

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась подарком от Примадонны отечественной эстрады. Алла Пугачева презентовала знаменитости набор посуды.
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Супруга режиссера Андрея Кончаловского обожает кухонную утварь. Дома у теледивы целая коллекция разнообразных тарелок, супниц, чашек и многого другого. Юлия Высоцкая испытывает огромное удовольствие, украшая обеденный стол.

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 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Страсть к сервировке актрисе передалась от матери. Высоцкая называет свое увлечение женским недугом и вторичным половым признаком.

С особым трепетом супруга именитого режиссера хранит набор из двух предметов посуды, который ей вручила певица Алла Пугачева, когда приезжала погостить. По словам знаменитости, элегантный подарок вокалистки сделан вручную.

Высоцкая подчеркнула, что подарок Примадонны не пылится на полке, а активно используется. "И фрукты здесь могут быть какие-то, пироги. Можно цветы поставить. Очень красиво",- сказала Юлия. Судя по всему, Пугачева угодила Высоцкой.

Кадр youtube.com

Отметим, что Алла Пугачева, делая подарки, не скупится. Между тем особо близким друзьям вокалистка дарит картины собственной кисти. Алла Борисовна очень увлечена живописью. Дома она хранит целую коллекцию работ собственного авторства. Мало кто из фанатов знает о полотнах Примадонны, публике она холсты не показывает. Супруг знаменитости, телеведущий Максим Галкин, мечтает однажды устроить выставку.

Автор: 13 августа 2020, 15:37 Источник: Ютуб-канал «Юлия Высоцкая» ✓ Надежный источник
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Вскрылись подробности личной жизни внучки Высоцкого

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