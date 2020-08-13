Приехавшая погостить Пугачева порадовала Высоцкую презентом ручной работы

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая похвасталась подарком от Примадонны отечественной эстрады. Алла Пугачева презентовала знаменитости набор посуды.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского обожает кухонную утварь. Дома у теледивы целая коллекция разнообразных тарелок, супниц, чашек и многого другого. Юлия Высоцкая испытывает огромное удовольствие, украшая обеденный стол.

Страсть к сервировке актрисе передалась от матери. Высоцкая называет свое увлечение женским недугом и вторичным половым признаком.

С особым трепетом супруга именитого режиссера хранит набор из двух предметов посуды, который ей вручила певица Алла Пугачева, когда приезжала погостить. По словам знаменитости, элегантный подарок вокалистки сделан вручную.

Высоцкая подчеркнула, что подарок Примадонны не пылится на полке, а активно используется. "И фрукты здесь могут быть какие-то, пироги. Можно цветы поставить. Очень красиво",- сказала Юлия. Судя по всему, Пугачева угодила Высоцкой.

Отметим, что Алла Пугачева, делая подарки, не скупится. Между тем особо близким друзьям вокалистка дарит картины собственной кисти. Алла Борисовна очень увлечена живописью. Дома она хранит целую коллекцию работ собственного авторства. Мало кто из фанатов знает о полотнах Примадонны, публике она холсты не показывает. Супруг знаменитости, телеведущий Максим Галкин, мечтает однажды устроить выставку.