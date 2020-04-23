Вскрылись подробности личной жизни внучки Высоцкого

Внучка известного поэта и барда Владимира Высоцкого, скорее всего, готовится к большим переменам в жизни. У девушки заметили кольцо на безымянном пальце.

На днях в Сети обсуждали снимки 21-летней Арина Сахарова, которая является наследницей внебрачной дочери Владимира Высоцкого. Ребенок "на стороне" у поэта родился, когда он был женат на Марине Влади. Бабушкой Арины является актриса Татьяна Иваненко.

Со временем интерес к девушке начал возрастать. Поскольку в личном инстаграм-аккаунте Арины информации не так много, журналисты узнали, что она окончила школу с углубленным изучением французского языка. Сейчас она студентка Московского государственного медико-стоматологического университета.

Интересно, что одним из преподавателей Сахаровой является доктор Елена Малышева. Она помогает внучке Высоцкого постичь патологическую физиологию. Кстати, ни девушка, ни телеведущая Первого канала не захотели рассказывать о своих отношениях.

В "Инстаграме" Сахарова публикует красивые фотографии. Некоторые предположили, что таким образом девушка ищет себе молодого человека. Оказалось, она уже состоит в отношениях. На безымянном пальце красуется кольцо. Но Арина отказалась говорить об этом подробнее. Возможно, она уже замужем или только собирается связать себя узами брака.

Внучка Высоцкого, действительно, очень красива. У нее приятные черты лица и точеная фигура. Внешность Сахаровой можно смело называть модельной. Похоже, она унаследовала от родственников самое лучшее.

Пользователи Сети гадают, на кого все же похожа внучка прославленного поэта. Одни находят сходство с ее бабушкой, другие замечают черты лица Владимира Семеновича. Также у девушки появились хейтеры, которые считают ее внешность заурядной.

Интересно, что в семье актрисы Татьяны Иваненко многие обижены на Высоцкого. Как пишет "Экспресс газета" со ссылкой на родственницу, Владимир Семенович очень злился, когда узнал о внебрачном ребенке. Он уговаривал сделать аборт. Но Иваненко его не послушала. После этого Высоцкий никогда не поддерживал связь с дочерью.