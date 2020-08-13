Николаев обомлел от вида гуляющей с детьми Пугачевой

Максим Галкин поделился с поклонниками семейным видео, на котором Алла Пугачева прогуливается в поле с Лизой и Гарри. Ролик растрогал россиян.

Примадонна прошлась с наследниками по окрестностям деревни Грязь. На кадрах певица предстала в джинсовых шортах и белой легкой блузке. Их с юмористом дочь Лиза собрала для звездной мамы колосья. Гарри же поторапливал родных.

На заднем фоне возвышались башни замка, в котором живет знаменитая семья. Ролик вызвал восхищение фолловеров. Отреагировал на него и музыкант Игорь Николаев, который уже много лет дружит с Аллой Пугачевой. "Красотища, как в сказке", – обомлел певец.

Примечательно, что поклонники звездной четы стали обсуждать, кому принадлежат поля. Многие предположили, что артистка и шоумен владеют огромным участком. Также подписчики отметили, что Лиза сильно подросла и скоро догонит по росту маму.

Отметим, Максим Галкин часто публикует видео с детьми и Аллой Пугачевой. Поклонники называют юмориста идеальным отцом и мужем. Ведь артист все свое свободное время проводит с семьей. Россияне не раз отмечали, что дети знаменитой пары растут умными, разносторонними и талантливыми. Свои способности они не раз демонстрировали на камеру.