Николаев обомлел от вида гуляющей с детьми Пугачевой

Примадонна прошлась с наследниками по окрестностям деревни Грязь. На кадрах певица предстала в джинсовых шортах и белой легкой блузке. Их с юмористом дочь Лиза собрала для звездной мамы колосья. Гарри же поторапливал родных.
На заднем фоне возвышались башни замка, в котором живет знаменитая семья. Ролик вызвал восхищение фолловеров. Отреагировал на него и музыкант Игорь Николаев, который уже много лет дружит с Аллой Пугачевой. "Красотища, как в сказке", – обомлел певец.
Примечательно, что поклонники звездной четы стали обсуждать, кому принадлежат поля. Многие предположили, что артистка и шоумен владеют огромным участком. Также подписчики отметили, что Лиза сильно подросла и скоро догонит по росту маму.
Отметим, Максим Галкин часто публикует видео с детьми и Аллой Пугачевой. Поклонники называют юмориста идеальным отцом и мужем. Ведь артист все свое свободное время проводит с семьей. Россияне не раз отмечали, что дети знаменитой пары растут умными, разносторонними и талантливыми. Свои способности они не раз демонстрировали на камеру.
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