Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Вы понятия не имеете": дочь затравленного Ефремова ответила на нападки

Михаил Ефремов. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Дети Михаила Ефремова страдают из-за громкого дела о смертельном ДТП, устроенном артистом. Наследница звезды театра и кино Анна Мария устала терпеть травлю в Сети и решила расставить все точки над i.
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В своем твиттер-аккаунте девушка сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем, которому после избрания его отца президентом на очередной срок и связанными с этим протестами в стране приходится нелегко. По ее мнению, дети не виноваты в том, что делают их родители.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Один из пользователей соцсети, размышляя о Николае Лукашенко, задался вопросом: "Как ты себя чувствуешь, когда твой отец и есть настоящий враг народа?". В ответ на это Анна Мария призвала людей не вешать грехи родителей на их наследников.

Дочь актера заявила, что хейтеры не знают, как такие дети относятся к своим отцам. "Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни", – отметила она. Анна Мария добавила, что дети могут осознавать поступки родителей, но повлиять на старших практически не в состоянии.

Напомним, Михаилу Ефремову, у которого вчера случился инсульт, грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП, виновником которого он стал 8 июня в центре Москвы. В роковой вечер артист сел пьяным за руль, вылетел на встречную полосу и врезался в машину, водитель которой позже умер в больнице от полученных травм.

Как писали "Дни.ру", сейчас Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что жизни знаменитости ничего не угрожает, но его состояние остается среднетяжелым.

Автор: 13 августа 2020, 04:06 Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
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