Дочь Ефремова негативно отнеслась к поддержавшей отца фанатке: Испанский стыд

До последнего не было точно известно, состоится ли заседание, так как адвокат артиста заявил, что не сможет присутствовать из-за того, что находится в рабочей поездке. В итоге 30 июля состоится повторная встреча всех сторон.
Стоит отметить, что в Пресненский суд Михаила Ефремова доставили тайно. Зато после заседания артист вышел из главных дверей и сразу же направился к машине. Он уехал домой, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Зато с прессой пообщался адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он заявил, что артист не признал себя виновным в смертельном ДТП.
Стоит отметить, что возле зала суда собралась настоящая группа поддержки опального актера. Особенно из толпы выделялась женщина в футболке с портретом Михаила Ефремова и надписью "#ЯМыМихаилЕфремов".
Фанатка артиста толкнула журналистам пламенную речь в защиту кумира и заявила, что его пытались подставить. Правда, в доказательство женщина привела не факты, а сомнительные расследования различных блогеров. Фотография поклонницы подсудимого быстро разлетелась по соцсетям.
Без внимания снимок не оставила и Анна Мария Ефремова, которая заявила, что перед ней явно неадекватная фанатка. "Эта мадам вызывает у меня испанский стыд", – отметила дочь актера.
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