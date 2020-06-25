Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Дочь Ефремова усомнилась в профессионализме адвоката отца

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Мария высказалась о желании отца усыновить родственников погибшего в аварии мужчины. Дочь публично обратилась к Михаилу Ефремову.
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На днях адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер был готов усыновить несовершеннолетних родственников погибшего по его вине Сергея Захарова. Якобы артист сможет их обеспечить, дать им возможность жить в достатке.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Далеко не все оценили такое желание Ефремова. В первую очередь, против такой идеи выступила дочь артиста Анна Мария. В "Твиттере" она написала: "Бать, ну куда нам еще детей...".

Кроме того, в своем инстаграм-аккаунте девушка дала оценку адвокату своего отца. "Нет, я конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но чтобы настолько (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала Ефремова.

Ранее Анна Мария крайне негативно высказалась о Виктории Боне, которая заявила, что Сергей Захаров умер ради того, чтобы спасти душу Михаила Олеговича. Девушка не стала выбирать выражения.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, 8 июня жизнь актера разделилась на до и после. В тот день по вине Ефремова произошло жуткое ДТП. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ездил по вечерней Москве. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался на следующий день от полученных травм.

Таким образом, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом. Идет следствие. Рассматривать дело по существу в суде, вероятно, будут в августе.

Автор: 25 июня 2020, 18:05 Источник: Instagram
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