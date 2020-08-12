Адвокат сообщил о состоянии Ефремова после инсульта

Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице. По словам адвоката, состояние госпитализированного оценивается врачами как среднетяжелое. Угрозы жизни знаменитости нет.
Также юрист сообщил, что его не пускают в палату к актеру. Отметим, что Михаил Ефремов плохо себя чувствовал еще 10 августа. В понедельник к находящемуся под домашним арестом артисту приехали медики. Скорую вызвал его сын.
Как писали "Дни.ру", Михаил Ефремов лежал на полу и не мог пошевелить рукой и ногой. Придя в себя, он отказался от госпитализации. А на следующий день звезде стало совсем плохо во время заседания суда по громкому делу о смертельном ДТП. Михаила Ефремова на скорой помощи отправили в больницу. Медики оценивали его состояние как тяжелое.
Напомним, ранее было обнародовано видео, которое доказывает виновность Михаила Ефремова в роковой аварии в центре Москвы, произошедшей 8 июня. На кадрах видно, как актер сразу после столкновения с фургоном выходит из своего автомобиля с водительской стороны.
После ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым, погиб водитель машины, в которую влетела иномарка актера – курьер службы доставки Сергей Захаров. Медэкспертиза подтвердила, что в момент аварии артист был пьян, у него в крови также нашли следы наркотиков. Теперь звезде грозит до 12 лет лишения свободы.
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