Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова после инсульта

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова после инсульта

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал заявление. Он подтвердил, что у звезды театра и кино произошел инсульт, и рассказал о том, как себя сейчас чувствует артист.
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Михаил Ефремов находится в Боткинской больнице. По словам адвоката, состояние госпитализированного оценивается врачами как среднетяжелое. Угрозы жизни знаменитости нет.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Также юрист сообщил, что его не пускают в палату к актеру. Отметим, что Михаил Ефремов плохо себя чувствовал еще 10 августа. В понедельник к находящемуся под домашним арестом артисту приехали медики. Скорую вызвал его сын.

Как писали "Дни.ру", Михаил Ефремов лежал на полу и не мог пошевелить рукой и ногой. Придя в себя, он отказался от госпитализации. А на следующий день звезде стало совсем плохо во время заседания суда по громкому делу о смертельном ДТП. Михаила Ефремова на скорой помощи отправили в больницу. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Напомним, ранее было обнародовано видео, которое доказывает виновность Михаила Ефремова в роковой аварии в центре Москвы, произошедшей 8 июня. На кадрах видно, как актер сразу после столкновения с фургоном выходит из своего автомобиля с водительской стороны.

После ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым, погиб водитель машины, в которую влетела иномарка актера – курьер службы доставки Сергей Захаров. Медэкспертиза подтвердила, что в момент аварии артист был пьян, у него в крови также нашли следы наркотиков. Теперь звезде грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 12 августа 2020, 16:36 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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