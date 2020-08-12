Ефремов находится в больнице вторые сутки: в каком состоянии актер

Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи Боткинской больницы стабилизировали состояние Михаила Ефремова. Сейчас оно оценивается как среднетяжелое. Артист по-прежнему находится в реанимации.
Вместе с тем адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, пока не располагает достоверными данными о здоровье актера. Именно поэтому сторона защиты сомневается в правдоподобности случившегося.
Юрист предположила, что Ефремов вместе с адвокатами разыгрывает спектакль после того, как в суде появились неопровержимые доказательства виновности актера в смертельной аварии.
"Это очередное цирковое выступление", – сказала Бутырина.
Напомним, ранее о состоянии Михаила Олеговича высказалась его адвокат Елизавета Шаргородская. Она рассказала, что речь актера внезапно стала неразборчивой. Юриста очень напугало произошедшее.
Медики никого не пускают к Ефремову, даже родственников и адвокатов, поэтому о его самочувствии известно пока немного.
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