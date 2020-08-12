Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Ефремов находится в больнице вторые сутки: в каком состоянии актер

Михаил Ефремов. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Накануне Михаила Ефремова прямо из здания суда срочно госпитализировали с подозрением на инсульт. О его возвращении к слушаниям пока говорить рано.
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Как сообщает телеграм-канал Mash, врачи Боткинской больницы стабилизировали состояние Михаила Ефремова. Сейчас оно оценивается как среднетяжелое. Артист по-прежнему находится в реанимации.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Вместе с тем адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, пока не располагает достоверными данными о здоровье актера. Именно поэтому сторона защиты сомневается в правдоподобности случившегося.

Юрист предположила, что Ефремов вместе с адвокатами разыгрывает спектакль после того, как в суде появились неопровержимые доказательства виновности актера в смертельной аварии.

"Это очередное цирковое выступление", – сказала Бутырина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, ранее о состоянии Михаила Олеговича высказалась его адвокат Елизавета Шаргородская. Она рассказала, что речь актера внезапно стала неразборчивой. Юриста очень напугало произошедшее.

Медики никого не пускают к Ефремову, даже родственников и адвокатов, поэтому о его самочувствии известно пока немного.

Автор: 12 августа 2020, 12:58 Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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