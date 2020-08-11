Диагноз неутешительный: Ефремов в реанимации в тяжелом состоянии

На фоне шумного судебного процесса состояние Михаила Ефремова ухудшилось. Прямо перед началом очередного заседания актера экстренно госпитализировали.

В понедельник, 10 августа, к находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову приехали медики. Сотрудников скорой помощи вызвал его сын. Он обнаружил отца на полу. Михаил Олегович не мог пошевелить рукой и ногой. Оказалось, актер был в предынсультном состоянии. Придя в себя, он отказался от госпитализации.

Вероятно, поэтому Ефремову спустя сутки вновь стало плохо. Он едва мог подниматься по лестницам здания Пресненского суда. Судебные приставы практически заносили актера на руках. В какой-то момент стало очевидно, что Михаилу Олеговичу срочно требуется помощь специалистов. Его вывезли на носилках из суда и доставили в Боткинскую больницу. У Михаила Олеговича подозревают инсульт.

Следующее судебное заседание должно состояться 12 августа. Уже ясно, что Ефремов не сможет на нем присутствовать.

Напомним, накануне было обнародовано видео, которое доказывает виновность Михаила Ефремова в смертельном ДТП. На кадрах видно, как актер сразу после столкновения с фургоном выходит из своего автомобиля с водительской стороны.