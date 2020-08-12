Адвокат рассказала о самочувствии Ефремова: Сплошная каша из слов

Правозащитник заявила, что Михаил Ефремов почувствовал себя плохо еще до появления сотрудников контроля исполнения наказания. В машине его состояние резко ухудшилось. Приставы были вынуждены принести артиста в зал суда на руках.
По словам адвоката, Ефремов пытался что-то сказать окружающим, но у него ничего не получалось. "Была сплошная каша из слов... Картина была страшная", – вспомнила Елизавета Шаргородская. Актера доставили в Боткинскую больницу в бессознательном состоянии.
Сейчас Ефремов находится в реанимации. Родственники и адвокаты не могут навестить артиста: медики не пускают их из-за карантина, уточняет РБК. О состоянии знаменитости ничего не известно.
В минувший понедельник, 10 августа, артисту вызвали скорую. Сын обнаружил Михаила Ефремова на полу. Актер не мог двигаться. Медики диагностировали у него предынсультное состояние. От госпитализации звезда отказалась.
Напомним, что Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Следователи установили, что в момент аварии артист был сильно пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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