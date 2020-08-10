"Не мог пошевелить рукой и ногой": сын нашел парализованного Ефремова на полу

В понедельник утром сын приехал к Михаилу Ефремову в гости. Дверь в квартиру звезды была открыта. Актер лежал на полу и не мог пошевелить рукой и ногой. Кроме того, у него были проблемы с речью.
Испугавшийся родственник вызвал скорую. Медики диагностировали у Ефремова предынсультное состояние и настояли на госпитализации, сообщает "Московский комсомолец".
Придя в чувство, актер отказался ехать в больницу. Он пояснил, что сильно перенервничал. Якобы Ефремова сильно задели результаты матча команд "Спартак" и "Сочи".
Ранее телеграм-канал Life Shot сообщил, что у артиста случилась транзитная ишемическая атака – острое нарушение кровообращения головного мозга. Его продолжительность составляет менее часа.
Напомним, 11 августа состоится очередное слушание по делу Михаила Ефремова. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.
Знаменитости может грозить до двенадцати лет лишения свободы. Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января следующего года.
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Меня используют все куда я не приду
Серебряные лисы