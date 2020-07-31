Адвокат семьи погибшего о поведении Ефремова в зале суда: Сидел и похрюкивал

30 июля состоялось предварительное слушание по делу Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны, пообщался с представителями прессы и рассказал о состоянии актера.

Судья продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Вместе с тем была названа дата первого заседания, где рассмотрят дело по существу – 5 августа 2020-го. Вероятно, адвокат Эльман Пашаев обнародует обещанные доказательства невиновности актера.

Его оппонент Александр Добровинский уверен: суд вынесет справедливое решение. Он отметил, что заседания будут долгими, поскольку история вызвала резонанс. Вероятно, артист еще не раз приедет в Пресненский суд, прежде чем услышит приговор.

После предварительного слушания юрист рассказал, что поведение Ефремова очень изменилось с последней встречи. 29 июля, когда актер приехал на несостоявшееся заседание, чувствовал себя бодрым. На следующий день он был сонным. "Сидел и похрюкивал", – оценил состояние актера Добровинский.

Ранее Александра удивило то, что Михаил проходит по делу не как артист, а как индивидуальный предприниматель. Так актер назвал себя во время первой встречи в Пресненском суде.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельную аварию около здания МИДа 8 июня. Пьяный актер пересек двойную сплошную линию и на полной скорости въехал в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водитель скончался от полученных травм на следующее утро.