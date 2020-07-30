"Его душили": заявлено о покушении на жизнь Ефремова

В Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу актера Михаила Ефремова. Журналисты узнали неожиданные подробности о ДТП с участием звезды.

Днем в четверг, 30 июля, возле зала суда собрались поклонницы Михаила Ефремова. Они выступили в поддержку кумира. "Почему все центральные телеканалы уже заранее признали его виновным? Ведь есть понятие "презумпция невиновности", – возмутилась одна из женщин.

Другая фанатка отметила, что на всех видеозаписях и фотографиях с места преступления можно разглядеть следы от веревки на шее артиста. Она заявила, что на Ефремова могли совершить покушение. "Его душили. Это факт", – выдвинула сенсационную версию женщина.

По ее словам, у следователей нет доказательств, что знаменитость сидела за рулем автомобиля в момент аварии. Злоумышленник мог угнать внедорожник Ефремова и спровоцировать аварию, после чего привезти актера на место происшествия, передает телеграм-канал Mash.

Напомним, смертельное ДТП с участием звезды случилось 8 июня. Машина артиста столкнулась лоб в лоб с фургоном, где находился курьер Сергей Захаров. Водитель второго транспорта умер в больнице от потери крови. Позднее выяснилось, что Михаил Ефремов сел за руль пьяным.

Знаменитость поместили под домашний арест. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер до сих пор не пришел в себя после трагедии. Из-за переживаний у Михаила Ефремова начались проблемы со здоровьем. Тем не менее свою вину в аварии он не признал.