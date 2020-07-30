"Невиновен!": появление Ефремова у здания суда сопровождалось криками

В Пресненском суде Москвы состоялось слушание по делу об аварии, участником которой стал знаменитый артист. Первым у порога учреждения появился адвокат обвиняемого Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Сразу за ним приехал Александр Добровинский – защитник потерпевших.
Пашаев и Добровинский с прессой общаться отказались. Адвокаты поспешили скрыться за закрытыми дверями помещения.
Спустя время на заседание доставили самого Михаила Ефремова. Знаменитость на журналистов даже не смотрела. Актер не проронил ни слова.
Толпа встретила 56-летнего артиста криками: "Мы с вами!", "Невиновен!". У Ефремова в этот день была, что называется, команда поддержки.
Отметим, что еще накануне на предварительном слушании настроение у собравшихся у здания суда было другое. Народ, наоборот, требовал отправить артиста в тюрьму пожизненно.
Как писали "Дни.ру", Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Также суд не разрешил артисту совершать двухчасовые прогулки.
Напомним, Михаил Ефремов стал виновником ДТП. Авария произошла в центре Москвы 8 июня. Артист нарушил правила дорожного движения. Его автомобиль столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.
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