Всплыл документ с признанием Ефремова

Михаил Ефремов не признает вину в смертельном ДТП. Однако адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский утверждает, что актер раскаивается.

В эфире передачи "60 минут" показали документ из материалов дела Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский обратил внимание на 73-ю страницу первого тома, где актер указал: "Сам виноват, увы", и поставил подпись.

Эксперты в студии отметили, что трех слов недостаточно для обвинительного приговора. Михаил может отказаться от них, сославшись на состояние опьянения.

Напомним, что через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение. Актер признался, что раскаивается в содеянном. Он был готов помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Артист изменил тактику через несколько недель. Многие уверены: адвокат Эльман Пашаев "мутит воду", чтобы добиться оправдательного приговора. Добровинский убежден, что у защитника ничего не выйдет – слишком много фактов, доказывающих вину его клиента.

Накануне на несостоявшееся судебное заседание явились поклонники Михаила Ефремова. Одна из почитательниц таланта актера считает, что вместо него в момент ДТП в машине находился каскадер спецслужб. Видео с заявлением было размещено на портале "Дни.ру".