Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Всплыл документ с признанием Ефремова

Всплыл документ с признанием Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Михаил Ефремов не признает вину в смертельном ДТП. Однако адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский утверждает, что актер раскаивается.
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В эфире передачи "60 минут" показали документ из материалов дела Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский обратил внимание на 73-ю страницу первого тома, где актер указал: "Сам виноват, увы", и поставил подпись.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Эксперты в студии отметили, что трех слов недостаточно для обвинительного приговора. Михаил может отказаться от них, сославшись на состояние опьянения.

Напомним, что через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение. Актер признался, что раскаивается в содеянном. Он был готов помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Артист изменил тактику через несколько недель. Многие уверены: адвокат Эльман Пашаев "мутит воду", чтобы добиться оправдательного приговора. Добровинский убежден, что у защитника ничего не выйдет – слишком много фактов, доказывающих вину его клиента.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Накануне на несостоявшееся судебное заседание явились поклонники Михаила Ефремова. Одна из почитательниц таланта актера считает, что вместо него в момент ДТП в машине находился каскадер спецслужб. Видео с заявлением было размещено на портале "Дни.ру".

Автор: 30 июля 2020, 09:57 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А документ и не тонул, чтобы всплывать! Отвратительное преступление алкаша Ефремова. Но было немного жаль. А после омерзительного отказа в убийстве невинного человека, Ефремов пал так низко, что даже его не жаль! Хочется надеется, что получит по заслугам. Может в тюряге бросит пить.
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