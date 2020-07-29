Губерниев потребовал сурового наказания для Ефремова: Я верю в правосудие

После того, как Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы, представители российского шоу-бизнеса резделились на два лагеря. Одни поддерживают актера, другие же хотят, чтобы артист сел в тюрьму на длительный срок.
Ведущий Дмитрий Губерниев сообщил журналистам, что Михаил Ефремов, на его взгляд, является убийцей, поэтому он заслуживает самого сурового наказания. "Я верю в правосудие", – цитирует журналиста РИА ФАН. Напомним, что слушания по делу об аварии перенесены на 30 июля.
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